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НовостиОбщество9 июня 2026 12:03

В Кирове на 78-м году жизни скончалась поэтесса Маргарита Котомцева

В 80-90-е годы ее песни крутили на радио, а потом она долго не выступала
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ее первый сборник «Черемуховый ветер» получил третью премию Всесоюзного конкурса имени Горького.

Ее первый сборник «Черемуховый ветер» получил третью премию Всесоюзного конкурса имени Горького.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В кировском отделении Союза писателей России сообщили печальную новость. В понедельник, 8 июня, ушла из жизни известная поэтесса Маргарита Геннадьевна Котомцева. Она родилась в Богородском районе, а пик ее славы пришелся на 80-е и 90-е годы. Тогда ее стихи печатали, а песни ставили на радио. Другие российские писатели в то время высоко оценивали ее работы.

Коллеги рассказали, что поэт Овидий Любовиков называл ее «Наша Рита», а Маргарита Чебышева говорила, что Котомцева - ее литературная дочка. За свою первую книгу «Черемуховый ветер» поэтесса получила третью премию Всесоюзного литературного конкурса имени Горького.

Потом долгие годы она не выступала и ничего не публиковала, видимо, на то были свои причины, но летом 2025 года она снова стала общаться с группой писателей, читала новые стихи и даже пела песни. Маргарите Котомцевой было 78 лет. Коллеги добавили, что навсегда запомнят ее тонкую и мощную лирику.