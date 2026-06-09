В Кирове на 78-м году жизни скончалась поэтесса Маргарита Котомцева

Ее первый сборник «Черемуховый ветер» получил третью премию Всесоюзного конкурса имени Горького. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В кировском отделении Союза писателей России сообщили печальную новость. В понедельник, 8 июня, ушла из жизни известная поэтесса Маргарита Геннадьевна Котомцева. Она родилась в Богородском районе, а пик ее славы пришелся на 80-е и 90-е годы. Тогда ее стихи печатали, а песни ставили на радио. Другие российские писатели в то время высоко оценивали ее работы.

Коллеги рассказали, что поэт Овидий Любовиков называл ее «Наша Рита», а Маргарита Чебышева говорила, что Котомцева - ее литературная дочка. За свою первую книгу «Черемуховый ветер» поэтесса получила третью премию Всесоюзного литературного конкурса имени Горького.

Потом долгие годы она не выступала и ничего не публиковала, видимо, на то были свои причины, но летом 2025 года она снова стала общаться с группой писателей, читала новые стихи и даже пела песни. Маргарите Котомцевой было 78 лет. Коллеги добавили, что навсегда запомнят ее тонкую и мощную лирику.