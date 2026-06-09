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НовостиПроисшествия9 июня 2026 11:41

Смотрел, как убивает ребенка: в Котельниче помог женщине спрятать тело в заброшенном доме

В Котельниче мужчина помог сожительнице спрятать тело убитого ребенка
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Подозреваемый вывез тело погибшего ребенка в поселок Ленинская Искра и спрятал в хозпостройке.

Подозреваемый вывез тело погибшего ребенка в поселок Ленинская Искра и спрятал в хозпостройке.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Котельничский межрайонный следственный отдел СК России по Кировской области возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в укрывательстве убийства.

По версии следствия, в ночь на 1 июня 2026 года подозреваемый стал свидетелем убийства малолетнего ребенка. Преступление совершила его сожительница в одном из домов в городе Котельниче. Мужчина не сообщил о случившемся в полицию,а вместо этого он помог женщине вывезти тело погибшего ребенка в поселок Ленинская Искра. Там они спрятали его в хозяйственной постройке одного из заброшенных домов.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательства.