Смотрел, как убивает ребенка: в Котельниче помог женщине спрятать тело в заброшенном доме

Подозреваемый вывез тело погибшего ребенка в поселок Ленинская Искра и спрятал в хозпостройке. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Котельничский межрайонный следственный отдел СК России по Кировской области возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в укрывательстве убийства.

По версии следствия, в ночь на 1 июня 2026 года подозреваемый стал свидетелем убийства малолетнего ребенка. Преступление совершила его сожительница в одном из домов в городе Котельниче. Мужчина не сообщил о случившемся в полицию,а вместо этого он помог женщине вывезти тело погибшего ребенка в поселок Ленинская Искра. Там они спрятали его в хозяйственной постройке одного из заброшенных домов.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательства.