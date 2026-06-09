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НовостиПроисшествия9 июня 2026 10:18

В Кирове мужчина угрожал водителю осколком бутылки, угнал его Mercedes и попал в ДТП

В Кирове мужчина с осколком бутылки угнал у водителя Mercedes и попал в ДТП
Алексей ЕЛАГИН
В Кирове мужчина с осколком бутылки угнал у водителя Mercedes и попал в ДТП

В Кирове мужчина с осколком бутылки угнал у водителя Mercedes и попал в ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля под угрозой применения насилия. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Инцидент произошел 6 июня в деревне Сергеево. Около часа ночи к припаркованному Mercedes, в котором находился водитель, подошел неизвестный. Мужчина разбил окно. Далее, угрожая автомобилисту осколком бутылки, подозреваемый сел за руль. Правоохранители нашли машину, съехавшую в кювет, неподалеку садоводческого товарищества.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.