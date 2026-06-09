Жительницам Кировской области оплатили 9,9 тысячи родовых сертификатов

Деньги нельзя обналичить, их перечисляют напрямую в больницы и роддома. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда по Кировской области сообщило об оплате родовых сертификатов с начала 2026 года. Всего оплачено более 9,9 тысячи талонов. На эти цели из бюджета направили 31,7 миллиона рублей. Средства пошли на медицинскую помощь женщинам во время беременности и родов, а также на осмотры новорожденных детей.

Один сертификат в 2026 году стоит 12 тысяч рублей. Обналичить эту сумму нельзя – деньги перечисляют напрямую больницам и роддомам на их счета. Документ формирует врач при первом визите женщины в женскую консультацию. Также его можно оформить в родильном доме или в детской поликлинике, где ребенок проходит профилактические осмотры. Женщина сама вправе выбрать, в каких медицинских учреждениях она будет наблюдаться во время беременности и после родов.

Родовый сертификат - это электронный документ. С ним кировчанки могут бесплатно получать услуги в женской консультации, роддоме, а также наблюдать детей в поликлинике в первый год жизни. Управляющий Отделением Социального фонда по Кировской области Николай Пасынков рассказал, что переход на электронную форму упростил заполнение документа для врачей. Женщинам больше не нужно носить с собой бумажный бланк. Информация об оказанных маме и новорожденному услугах поступает в фонд автоматически после того, как врач оформляет документ.