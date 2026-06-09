Соколов рассказал, когда кировский аэропорт выйдет на самоокупаемость

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Кировский аэропорт Победилово сможет выйти на самоокупаемость уже в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, об этом заявил губернатор Александр Соколов.

Руководитель региона рассказал, что до начала ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорт почти вышел на самоокупаемость. В связи с выполнением работ воздушная гавань приостановила работу на два месяца.

«Но надеюсь, что по итогам 2027-го экономическая ситуация уже даст возможность выхода на самоокупаемость», – сказал Соколов.

По его словам, в настоящее время уже имеется инфраструктура рейсов. Губернатор напомнил, что были полностью реконструированы здание аэровокзала, привокзальная площадь, а также парковка для автомобилей. По его словам, Победилово оснастили самым новым в России навигационным оборудованием.

«Осталось последнее – отремонтировать взлетно-посадочную полосу, чтобы она еще несколько десятилетий могла служить», – заключил Соколов.