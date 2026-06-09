43-летний кировчанин устроил скандал в сауне

Мужчину передали полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в три часа ночи сотрудникам поступил сигнал тревоги из сауны на улице Комсомольской.

На месте специалисты обнаружили 43-летнего посетителя. Работники заведения объяснили, что мужчина агрессивно себя вел и матерился. На замечания и просьбы покинуть сауну он никак не реагировал.

При проверке документов росгвардейцы обнаружили, что данного гражданина разыскивают как подозреваемого в краже.

В результате для дальнейшего разбирательства хулигана передали полиции.