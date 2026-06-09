Житель Перми украл велосипеды у двоих кировчан

Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Кировской области.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, двое кировчан обратились к сотрудникам с заявлениями о краже велосипедов.

Первое похищение произошло поздней ночью на улице Попова. Потерпевший оставил велосипед рядом со своим домом, но не установил замок. Вторая кража произошла днем у торгового центра на улице Московской. Гражданин так же не пристегнул свой велосипед.

Потерпевшие оценили общий ущерб в 50 тысяч рублей.

Специалисты нашли и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Перми. Мужчина припарковал украденные велосипеды в одном из дворов и хотел продать их.

В результате сотрудники возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенное изъяли.