Жительница Тужи незаконно торговала спиртосодержащей продукцией

Гражданка признала свою вину. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, в январе 69-летняя жительница Тужи незаконно продала три бутылки спиртосодержащей продукции.

При этом ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. В июле прошлого года она получила штраф размером 30 тысяч рублей.

Теперь гражданку признали виновной по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно).

Суд назначил ей наказание в виде штрафа размером 50 тысяч рублей. Изъятую продукцию уничтожили.