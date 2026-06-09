В Юрьянском районе водитель Renault сбил лося: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 8 июня, в Юрьянском районе Renault Duster сбил лося, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 21.20. 31-летний мужчина ехал за рулем Renault по федеральной трассе «Вятка». На 445-м километре иномарка сбила лося. В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил 38-летний пассажир легковушки.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности шесть человек.