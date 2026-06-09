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НовостиОбщество9 июня 2026 6:05

В Кировской области начнут принимать детей еще три лагеря

9 июня начнут принимать детей «Мир» и «Вишкиль», а 10 июня откроется «Колокольчик»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Для родителей работает горячая линия министерства образования.

Для родителей работает горячая линия министерства образования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании межведомственной рабочей группы по организации детского отдыха рассмотрели готовность еще трех лагерей к открытию. Руководители учреждений рассказали, что все подготовительные работы выполнены. Особое внимание уделили санитарным нормам, антитеррористическим мерам, пожарной безопасности и состоянию инфраструктуры.

Детские лагеря «Мир» и «Вишкиль» начнут принимать ребят с 9 июня. Лагерь «Колокольчик» откроется 10 июня.

Если у родителей появятся вопросы об отдыхе детей, они могут позвонить на горячую линию министерства образования Кировской области. Телефоны: (8332) 27-27-34, добавочные 3494, 3496, 3499.