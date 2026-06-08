В Кирове в День России развернут самый большой флаг в стране

На Театральной площади будет развернут самый большой флаг в стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 12 июня на Театральной площади Кирова в честь Дня России пройдет массовая зарядка. Главным событием станет разворачивание государственного флага, площадь которого составит 1 700 квадратных метров. В профильном ведомстве рассказали, что кировчане не просто придут на зарядку, а станут частью исторического момента - на Театральной площади развернут самый большой флаг в стране.

Программа включает разминку и комплекс упражнений под руководством профессиональных фитнес-тренеров. Каждый, кто зарегистрируется, получит памятный подарок – брендированный шопер с надписью «Спорт для всех».

Регистрация участников и выдача отметок о посещении начнутся в 7:30. Торжественное открытие назначено на 8:45, а сама зарядка стартует в 9:00. Подать заявку можно на официальном портале проекта zaryadka-kirov.ru.

Эта массовая зарядка проводится в рамках регионального проекта «Спорт для всех. Кировская область». Подобные инициативы помогают достигать целевых показателей госпрограммы «Спорт России» и укреплять традиции массового спорта в регионе.