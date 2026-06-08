Названа причина гибели курьера в Уржумском районе

Курьер в Уржумском районе скончался из-за болезни сердца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гострудинспекция закончила разбирательство по несчастному случаю, в котором погиб наемный работник. Напомним, тело курьера нашли на пассажирском кресле машины: автомобиль стоял на обочине 163-го километра трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны, что в 25 километрах от Уржума по направлению к Кирову.

В ходе проверки выяснилось, что в тот день работник не находился на территории своего работодателя и не выполнял свои служебные обязанности. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов сообщил, что этот несчастный случай признали не связанным с производством, однако в процессе проверки нашли и другие нарушения, например, работник не проходил обучение по охране труда, но эти нарушения не состоят в причинно-следственной связи со случившимся.