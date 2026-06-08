Проект авиационного хаба в Кирове получил статус масштабного

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Инвестиционный проект авиационного хаба в Кирове получил новый статус, его признали масштабным. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Авиационный хаб построят на территории на базе аэропорта Победилово. На объекте собираются установить оборудование, предназначенное для ремонта и сервисного обслуживания самолетов. Было принято решение признать инвестпроект масштабным.

По словам губернатора Александра Соколова, возведение хаба повысит деловую активность Кировской области. Руководитель региона добавил, что реализация проекта позволит субъекту федерации стать дополнительной точкой притяжения инвесторов и туристов.

«На территории хаба будут базироваться самолеты и вертолеты для деловых маршрутов, туризма и связи с регионами из семи федеральных округов», – добавил Соколов.