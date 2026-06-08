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НовостиОбщество8 июня 2026 10:20

По усам текло: в Кирове молодой человек попытался украсть три банки пива

Кировчанин вынес из магазина две банки пива и вернулся еще за тремя
Мария КУЗНЕЦОВА
Кражу заметил охранник.

Кражу заметил охранник.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в десять часов вечера сотрудникам поступил сигнал тревоги из магазина на улице Сурикова.

На месте специалисты обнаружили посетителя 2004 года рождения. Охранник торговой точки объяснил, что молодой человек хотел незаметно вынести из магазина три банки пива.

Кроме того, по записи с камер видеонаблюдения работник заметил, что сорок минут назад похожий гражданин уже украл из магазина две банки пива общей стоимостью 900 рублей.

В результате росгвардейцы передали нарушителя полиции для дальнейшего разбирательства.