Мошенница украла у жителя Советска 42 тысячи рублей: подозреваемую задержали

В Советске девушку задержали за мошенничество на 42 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Советске жительницу Московской области подозревают в мошенничестве на 42 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

В полицию обратился 45-летний житель Советска. Горожанин рассказал, что нашел в сети объявление о продаже моющего пылесоса известной марки по заманчивой цене. Мужчина связался с продавцом оплатил покупку, но товар так и не получил.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась жительница Подмосковья. Девушку допросили. В настоящее время расследование продолжается.