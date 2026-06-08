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НовостиЗвезды8 июня 2026 8:50

В «Театре на Спасской» поставили «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»

Сказку Пушкина оживят в кировском ТЮЗе
Петр МАКСИМОВ
Фото: «Театр на Спасской»

Фото: «Театр на Спасской»

12 и 13 июня в 18 часов в «Театре на Спасской» дадут премьеру - «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» (6+).

«Некоторые истории становятся частью нас самих еще в детстве, переходя из поколения в поколение и не теряя магической силы, - рассказали в театре. - Именно такая сказка - о мертвой царевне и о семи богатырях - одна из самых лиричных и глубоких жемчужин русской литературы. В «Театре на Спасской» эта хрестоматийная история предстанет в современном и удивительно трогательном прочтении».

Над постановкой работали режиссер Кирилл Заборихин, художник Ульяна Еремина и хореограф Ирина Брежнева.

Билеты доступны в кассах театра (работают с 10 до 20 часов, телефон 71-57-20) и на сайте театра.