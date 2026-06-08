У вдовы погибшего участника СВО из Советского района похитили более 3 млн рублей

Специалисты возбудили уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, к специалистам обратилась 56-летняя вдова погибшего участника СВО из Советского района.

Ранее женщина получила компенсацию за гибель супруга. Впоследствии мошенники обманом похитили у нее почти 3,5 миллиона рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также сотрудники выяснили, что деньги перечислили на расчетный счет дроппера из Чувашии.

Прокурор через суд потребовал взыскать с мошенника всю похищенную сумму. На данный момент специалисты контролируют исполнение данного решения.