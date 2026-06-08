В Омутнинском районе женщина задолжала более 550 тысяч рублей

Гражданка проигнорировала все предупреждения. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, 40-летняя жительница Омутнинского района в течение долгого времени не платила налоги и просрочила свои кредитные обязательства.

Общая сумма задолженности превысила 550 тысяч рублей. Приставы предупредили женщину о последствиях, однако это никак на нее не подействовало.

Тогда специалисты арестовали деньги на счетах гражданки и запретили совершать сделки с ее квартирой. Только после этого женщина осознала всю серьезность своего положения и в кратчайшие сроки полностью погасила задолженность.