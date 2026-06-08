На разметку и шумовые полосы в Кировской области потратят 317,5 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области планируют обновить разметку, а также обустроить шумовые полосы, на эти цели потратят 317,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Новую разметку нанесут на десятки региональных и межмуниципальных дорог в разных частях Кировской области. Шумовые полосы собираются обустроить на восьми трассах. В настоящее время ведется поиск подрядчика. Подать заявки можно до 22 июня. Спустя три дня будут подведены итоги.

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