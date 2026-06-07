В Подосиновском районе заблудился мужчина: его нашел дрон

Полицейские вывели из леса заблудившегося в Кировской области мужчину Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Подосиновском районе полицейские вывели из леса заблудившегося мужчину 1993 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

На номер 112 поступил звонок от мужчины. Он возвращался из поселка Пинюг к себе домой в село Щеткино. Мужчина решил сократить путь через лес. В какой-то момент житель Кировской области заблудился и обратился за помощью. Информацию передали в полицию.

«К счастью для заблудившегося, в этом районе в служебной командировке находились сотрудники отделения применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов», – говорится в сообщении.

Используя дрон, в течение нескольких часов правоохранители разыскали мужчину и вывели на дорогу.