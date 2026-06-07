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НовостиПроисшествия7 июня 2026 14:03

В Кирове мужчина разбил стекло и вынес обувь из павильона на рынке: его задержали

Росгвардейцы задержали мужчину за кражу обуви на рынке в Кирове
Алексей ЕЛАГИН
Росгвардейцы задержали мужчину за кражу обуви на рынке в Кирове

Росгвардейцы задержали мужчину за кражу обуви на рынке в Кирове

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже обуви. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В полицию обратился охранник одного из рынков. Он смотрел записи с камер и обнаружил как неизвестный разбил стекло одного из павильонов, залез внутрь и вылез с двумя коробками с обувью. На место прибыли росгвардейцы. Они заметили на перекрестке улиц Конева и Воровского бегущего прохожего, схожего по приметам. В руках у него были две обувные коробки.

На место вызвали полицию. У задержанного изъяли две пары мужских ботинок.

«Общая стоимость похищенного составила почти 30 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.