В Александровскому саду в Кирове откроют выставку к 200-летию Салтыкова-Щедрина

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Александровскому саду в Кирове планируют открыть выставку, посвященную 200-летию великого русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Открыть выставку собираются 12 июня. Она раскроет жизнь и деятельность будущего писателя во время вятской ссылки. Экспозиция будет насчитывать около 100 документов. Там говорится о старинном дворянском роде Салтыковых и его выдающемся представителе. В документах будут упомянуты и причины ссылки Салтыкова-Щедрина. В рамках экспозиции также будут представлены сведения о его службе на постах чиновника особых поручений при гражданском губернаторе, а также советника Вятского губернского правления.

«Впервые участники выставки смогут увидеть протокол допроса советником М.Е. Салтыковым раскольника казанского купца Т.Т. Щедрина, где соседство двух подписей станет пророческим и ляжет в основу литературного псевдонима всемирно известного сатирика», – говорится в сообщении.

Фотодокументы выставки проиллюстрируют виды города Вятки в XIX – начале XX вв., позволят увидеть, как выглядели здания канцелярии вятского губернатора и Вятских губернских присутственных мест, где в 1848-1855 гг. служил М.Е. Салтыков, дома ссыльного, его друзей и знакомых.

В презентации выставки примут участие артисты Кировского областного драматического театра им. С.М. Кирова, которые расскажут о городе Вятке в середине XIX в. и его обывателях. Выставка продолжит свою работу до 31 августа 2026 г.