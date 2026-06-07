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НовостиОбщество7 июня 2026 12:12

Кировская молодежь может пройти стажировку в органах власти

Речь идет о проекте «ГосСтарт.Стажировки»
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Молодежь из Кировской области может пройти стажировку в органах власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жителей Кировской области в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие в проекте «ГосСтарт.Стажировки». Уточняется, что речь идет о региональном этапе мероприятия. Участники будут стажироваться в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Они смогут получить практический опыт работы в госструктурах. Кроме того, молодежь узнает, как устроена система управления. Участники проекта также получат ценные профессиональные навыки и знания.

«По итогам регионального этапа формируется рейтинг участников», – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно до 31 августа. Для этого нужно перейти по ссылке.