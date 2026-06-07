В Кирове проведут традиционный донорский велопробег

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кирове 20 июня планируют провести традиционный донорский велопробег. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Международный день донора отметят 20 июня. Именно к этой дате приурочен велопробег. Мероприятие по традиции проведут в спортивно-туристическом комплексе Порошино. Участники могут совершить массовый заезд по тропе здоровья на велосипеде. Еще один вариант – прогулка. На выбор предлагают три дистанции: один, три либо пять километров.

«Форма одежды – по возможности красная – это корпоративный цвет донорства крови», – говорится в сообщении.

Ожидается, что в празднике примут участие как минимум 150 человек.