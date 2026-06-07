В Кирово-Чепецке запустили движение по наплавному мосту в Каринторф

Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В субботу, 6 июня, в Кирово-Чепецке открыли движение по наплавному мосту через Чепцу в Каринторф. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Игорь Гагаринов.

Движение по мосту открыли ровно в полночь.

«Переправа, связывающая заречный микрорайон с городом, важна для всего Кирово-Чепецка, но, прежде всего, для жителей Каринторфа», – написал Гагаринов.

Руководитель администрации отметил, что был проведен дополнительный ремонт моста. Из-за этого запуск движения отложили примерно на неделю. За это время были, в частности, решены вопросы, связанные с обеспечением безопасности.