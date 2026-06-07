Парк в Омутнинске оставили практически без деревьев

Стволы валили вместе с птичьими гнездами. Фото: Кировское отделение Народного фронта

В Омутнинском парке вырубили несколько десятков деревьев. По словам чиновников, корни мешали подготовке к работам по новому проекту благоустройства.

Деревья с гнездами, в которых оставались птенцы, валили прямо на глазах у местных жителей. Сейчас люди надеются спасти хотя бы несколько берез по ул. Юных Пионеров, что расположена неподалеку. Но шансов мало.

- Власти обещают взамен высадить более 100 деревьев и почти 1000 кустарников, - пишут в Кировском отделении Народного фронта. - Но возрастом не более пяти лет. Хотя в официальных бумагах число совсем иное - суммарно 329 кустарников и деревьев. Жители Омутнинска по опыту прошлого сомневаются в реальности этих планов.

Общественники попробуют помешать властям вырубить остатки деревьев.

Напомним, совсем недавно не меньший скандал с вырубкой деревьев случился и в Кирове.