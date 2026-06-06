Вторжение холода может ожидать кировчан в конце месяца

Прогнозы остаются неопределенными. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На портале «Гисметео» обновились прогнозные данные.

По актуальным оценкам экспертов, следующая неделя в Кировской области будет теплой, но не жаркой: местами до +26 градусов днем и не ниже +12 градусов ночью. Несколько раз могут пройти дожди. Погода чаще будет пасмурной.

На третьей неделе июня воздух местами может прогреться и до +29 градусов.

Тем временем в сообществе «Любительская метеорология в Кирове» появляются иные данные. Ближе к 20 июня регион может ожидать вторжение холода со стороны Урала.

«Периодически мелькает сценарий сильного похолодания», - пишут метеорологи-любители.