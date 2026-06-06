Мусор и сорняки: на заросшем сельхозучастке в Верхошижемском районе нашли свалку

Муниципалитету выдали предписание. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

По данным управления Россельхознадзора, во время проверки сотрудники обнаружили, что сельскохозяйственный участок площадью 54 га в Верхошижемском районе почти полностью зарос сорняками и кустарниками.

Кроме того, специалисты выявили на данной территории свалку отходов деревообрабатывающего производства. Ее площадь превысила 4 тысячи квадратных метров.

Собственником участка является муниципалитет. Сотрудники выдали ему предписание об устранении нарушения. У местной администрации есть время до 20 октября.