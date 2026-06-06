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НовостиОбщество6 июня 2026 6:55

В Кирове временно изменили маршрут троллейбуса № 7

Транспорт будет ходить иначе до 19 июня
Мария КУЗНЕЦОВА
С 6 июня троллейбус разворачивается у железнодорожного вокзала. Фото: администрация города Кирова.

С 6 июня троллейбус разворачивается у железнодорожного вокзала. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, на улице Красноармейской продолжают реконструировать тепловые сети.

В связи с проведением земляных работ на участке от улицы Свободы до Ленина прекратили движение транспорта с 6 по 19 июня. Из-за этого специалисты временно изменили маршрут троллейбуса № 7.

В течение почти двух недель он будет двигаться от улицы Чапаева по Комсомольской и разворачиваться у ж/д вокзала.

После этого от остановки «Железнодорожный вокзал», со стороны торгового центра «Лето», троллейбус будет идти по обычному маршруту.