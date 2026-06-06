На улице Московской в Кирове изменят режим работы светофоров

Специалисты будут следить за системой в течение трех недель. Фото: администрация города Кирова.

По данным администрации города Кирова, в связи с большим количеством жалоб на заторы на улице Московской сотрудники изменят режим работы светофоров с помощью интеллектуальной транспортной системы.

Зеленый свет будет автоматически перераспределяться на более загруженные направления и гореть на них дольше, чем на незагруженных.

Данным образом светофоры настроят на перекрестках улицы Московской и Горького, Солнечной и Р. Ердякова, Октябрьского проспекта, Хлебозаводского проезда, а также на пересечении Октябрьского проспекта с Преображенской и на пешеходных переходах рядом с домами № 101 и № 109 на Московской.

Специалисты планируют запустить пилотный проект 8 июня. За работой системы будут наблюдать в течение трех недель. На время реализации проекта обратный отсчет времени на светофорах отключат.