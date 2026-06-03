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НовостиОбщество3 июня 2026 9:56

В Великорецком крестном ходе в Кирове участвуют 31 тысяча паломников

Это на 10 тысяч человек больше, чем в прошлом году
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Паломники направятся в сторону Бобино после отдыха. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

Паломники направятся в сторону Бобино после отдыха. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

Из Кирова на Великорецкий крестный ход вышла 31 тысяча человек. Об этом сообщил источник. В прошлом году, по неофициальным данным, из областного центра отправились 21 тысяча паломников. Таким образом, количество участников выросло на 10 тысяч. Официальных данных о численности шествия в этом году пока нет.

Крестный ход начался утром от стен Трифонова монастыря. Колонна уже дошла до Макарья. После отдыха паломники выдвинутся в сторону Бобино.

Основные мероприятия традиционно пройдут 6 июня в селе Великорецком. В этот день там состоятся божественные литургии, крестный ход на источник, освящение воды и молебны перед Великорецким образом святителя Николая Чудотворца.