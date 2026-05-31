В Кирове за 1 млрд рублей построят школу на 1100 мест в 2027 году

В 2027 году в Кирове планируют построить школу на 1100 мест, на эти цели потратят 1 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Школу построят в Первомайском районе города. Образовательное учреждение появится на улице Торфяной. Оно будет рассчитано на 1100 мест. В здании предусмотрен бассейн. Начальная цена контракта составляет 1 млрд рублей.

Подрядчик должен выполнить прокладку наружных и внутренних инженерных сетей, а также поставку и монтаж оборудования. Кроме того, компания благоустроит территорию. Планируется, что строительство завершится до 30 июня 2027 года.