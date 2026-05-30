В зоне СВО погиб боец из Юрьянского района

В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Юрьянского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Загарского сельского поселения.

В зоне СВО погиб Гарифанов Николай Мунирович. Власти выразили соболезнования родным и близким жителя Кировской области. В администрации рассказали, что боец погиб при выполнении воинского долга.

«Мужество и самоотверженность – пример истинного патриотизма. Мы скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память герою», – говорится в сообщении.