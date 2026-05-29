Россельхознадзор с 30 мая запрещает ввоз в Кировскую область овощей и клубники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Россельхознадзор с 30 мая временно запрещает ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. Причиной стали постоянные нарушения при поставках. Отмечается, что ограничения будут действовать, пока армянская сторона не начнет гарантировать безопасность своей продукции.

В ведомстве пояснили, что за четыре с половиной месяца 2026 года в армянских овощах и ягодах 181 раз находили карантинные объекты, опасные для стран Евразийского экономического союза.

С 21 по 27 мая российские инспекторы проверили армянские теплицы и снова обнаружили там карантинные организмы. При этом армянское ведомство не приняло никаких мер после предыдущих нарушений. Кроме того, многие армянские поставщики - это компании с непонятной формой собственности, которые уклоняются от фитосанитарного контроля. Отследить их продукцию невозможно. В ведомстве отметили, что у армянской стороны отсутствует система контроля за вывозом продукции в Россию.