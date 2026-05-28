НовостиПроисшествия28 мая 2026 13:35

В Котельниче пропал 58-летний мужчина: его ищут второй день

Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Лиза Алерт"

В Котельниче ищут пропавшего Шабалина Анатолия Юрьевича 1968 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 58-летний мужчина пропал в среду, 27 мая. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, он худощавого телосложения с русыми волосами и зелено-голубыми глазами. Мужчина был одет в черную рубашку, темную спортивную кофту, черные брюки и черные ботинки.

Житель Кировской области нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (909) 130-09-89, 8 (800) 700-54-52 или 112.