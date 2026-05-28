Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 14:00

В Кирово-Чепецке построят модульный автовокзал за 20,2 млн рублей

Победитель конкурса предложил выполнить работы по начальной цене контракта
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Подрядчику предстоит возвести здание автовокзала с навесом.

Подрядчику предстоит возвести здание автовокзала с навесом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке подвели итоги конкурса на строительство модульного здания автовокзала. Начальная цена контракта составляла 20,2 млн рублей. На участие в закупке поступило две заявки. Победителем признали участника, который согласился выполнить работы по начальной цене.

Подрядчику предстоит возвести здание с навесом, а также обустроить брусчаточное покрытие по периметру - посадочную платформу и тротуары.

Все работы необходимо завершить до 30 августа 2026 года.