В Кирово-Чепецке построят модульный автовокзал за 20,2 млн рублей

Подрядчику предстоит возвести здание автовокзала с навесом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке подвели итоги конкурса на строительство модульного здания автовокзала. Начальная цена контракта составляла 20,2 млн рублей. На участие в закупке поступило две заявки. Победителем признали участника, который согласился выполнить работы по начальной цене.

Подрядчику предстоит возвести здание с навесом, а также обустроить брусчаточное покрытие по периметру - посадочную платформу и тротуары.

Все работы необходимо завершить до 30 августа 2026 года.