В Кироове закрывают старый корпус лицея на 4-й Пятилетки

В здании осталось 400 учеников вместо 1500, набрать даже один первый класс не удается. Фото: мэрия Кирова.

В департаменте образования администрации Кирова разъяснили ситуацию с закрытием старого корпуса инженерно-железнодорожного лицея на улице 4-й Пятилетки. Напомним, в прошлом году начал работу новый корпус на улице Рудницкого, что привело к оттоку учеников из здания в Чистых прудах. Сейчас там обучается около 400 человек вместо 1500.

Руководитель ведомства Арабелла Шарыгина пояснила, что при таких условиях невозможно скомплектовать даже один первый класс. Кроме того, нет коротких транспортных путей между двумя корпусами. Эти и другие факторы повлияли на решение сосредоточить работу лицея в новом здании.

- Если родителей не устроит этот вариант, детей примут ближайшие новые школы. Начальные классы переведут во второй корпус школы №25, среднее звено - во второй корпус школы №32, - сказала Шарыгина.

Добавим, что комплекс в Чистых прудах состоит из трех зданий: учебного корпуса, столовой и бывшего спального корпуса школы-интерната. В последнем разместится детско-юношеский центр имени Александра Невского. Ему также передадут в безвозмездное пользование часть помещений учебного корпуса. В старом здании лицея идет капремонт, после чего решится, какое образовательное учреждение продолжит там работу.