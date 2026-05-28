В Яранске «Лада» сбила 61-летнюю женщину

В среду, 27 мая, в Яранске водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 61-летнюю женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 12.10. 34-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по улице Кирова. Неподалеку от дома №3 автомобиль сбил 61-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход получила травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествия пострадали в общей сложности три человека.