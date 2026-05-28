В 2026 году в Кировской области отремонтируют 41 помещение кадровых центров

Центры продолжают прием в свободных помещениях. Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, в регионе проводят комплексную модернизацию службы занятости. На работы выделили 302,4 млн рублей.

К 1 октября в рамках данного проекта специалисты отремонтируют 41 помещение кадровых центров. На 10 объектах работы уже начали.

На данный момент подрядчики приступили к обновлению центров в Афанасьево, Вятских Полянах, Кикнуре, Кирове, Куменах, Малмыже, Мурашах, Санчурске, Суне и Яранске.

В помещениях выровняют и зальют полы, выполнят внутреннюю отделку, окрасят стены в фирменные цвета бренда «Работа России», а также обновят мебель и установят современные цифровые системы.