НовостиОбщество28 мая 2026 9:20

В Верхнекамском районе ИП оштрафовали за трудоустройство бывшего работника ЗАГС

Сведения о заключении договора не направили на прежнее место работы
Мария КУЗНЕЦОВА
Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки специалисты обнаружили, что предприниматель из Верхнекамского района незаконно трудоустроил одного из работников.

Данное ИП оказывает населению ритуальные услуги. А новый сотрудник ранее работал в территориальном подразделении ЗАГС. При этом предприниматель не передал туда данные о заключении трудового договора.

В результате специалисты возбудили дело по ст. 19.29 КоАП РФ. Виновное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.