«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о приеме показаний приборов учета

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что показания приборов учета электричества и горячей воды необходимо передать в энергокомпанию до 25 числа. Это позволяет проводить начисления в квитанции по фактическому потреблению.

При отсутствии показаний расчет будет производиться по среднему значению, а по истечении трех месяцев – по нормативу. Поэтому, даже если энергоресурсы не потреблялись (например, в квартире, на даче, в доме никто не жил), необходимо направлять в энергокомпанию показания, которые зафиксированы на счетчике в момент их передачи.

Передать информацию с приборов учета можно без посещения офисов с помощью:

- мобильного приложения «ЭнергосбыТ+»;

- личного кабинета на сайте компании;

- онлайн-чата на сайте компании и в Телеграм @Esplusbot, ВКонтакте

- бесплатного автоответчика для приема показаний в тональном режиме:

- г. Киров – тел. /8332/20-59-29;

- г. Кирово-Чепецк – тел. /83361/3-12-33;

- населенные пункты Кировской области – тел. 8-800-700-80-77.

- в личных кабинетах агентов по приему платежей «Почта России», КБ «Хлынов», «Роcсельхозбанк», «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Т-Банк».

Учитывая нестабильную работу интернета, «ЭнергосбыТ Плюс» просит владельцев счетчиков с самостоятельной передачей данных контролировать актуальность показаний в личном кабинете или в следующей квитанции в разделе «Индивидуальные показания приборов учета».