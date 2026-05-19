В Кирове началась реконструкция парка у «Дворца творчества – Мемориала»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кирове был дан старт реконструкции парка у «Дворца творчества – Мемориала». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В рамках празднования Дня детских объединений и в преддверии 90-летия Кировской области глава региона Александр Соколов вместе Героями России, председателем российской «Юнармии» Владиславом Головиным, руководителем «Движения Первых» Артуром Орловым, депутатом Андреем Березиным дали старт благоустройства парка у «Дворца творчества – Мемориала». Руководителю региона представили макет реконструкции парка. Губернатор назвал этот проект особенным.

«Его продумала сама молодежь, и идея стала для всех нас – детей и взрослых – объединяющей. Благоустройство парка оставалось мечтой нескольких поколений. И сегодня мы начали воплощать эту идею в жизнь», – сказал Соколов.

Началом благоустройства стала символическая высадка деревьев – создание «Аллеи поколений». Там появились 10 саженцев сирени. В мероприятии приняли участие активисты «Движения Первых» и почетные гости Кировской области.

«Аллея поколений» — символ связи времен. Рад, что наша молодежь не просто просит изменений – она предлагает идеи и сама создает будущее», – сказал Соколов.

Во время мероприятия активисты «Движения первых» записали послание ребятам в 2036 год, которое будет помещено в виртуальную капсулу времени. Она представляет из себя QR-код, при наведении на который пойдет отсчет времени до 100-летнего юбилея Кировской области. 19 мая 2036 года при наведении на QR-код будет транслироваться видеопослание для жителей и гостей Кировской области.