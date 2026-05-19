Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 13:40

Весенние полевые работы идут в 33 районах и округах Кировской области

В 33 муниципалитетах Кировской области приступили к посевной
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сельхозпредприятия проводят подкормку, боронование и яровой сев.

Сельхозпредприятия проводят подкормку, боронование и яровой сев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области началась посевная кампания. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, на 18 мая весенние полевые работы ведут 33 района и муниципальных округа.

Хозяйства уже провели подкормку озимых зерновых культур, так, удобрения внесли на 31,8 тысячи гектаров. Многолетние травы подкормили на площади 41,9 тысячи гектаров. Боронование зяби выполнили на 162,6 тысячи гектаров, озимых зерновых - на 20,9 тысячи, многолетних трав - на 91,7 тысячи гектаров. Яровой сев провели на 125,4 тысячи гектаров.

В министерстве отметили, что сельхозпредприятия полностью обеспечены всем необходимым для посевной. Это соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Все работы планируют завершить до конца мая.