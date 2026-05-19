Весенние полевые работы идут в 33 районах и округах Кировской области

Сельхозпредприятия проводят подкормку, боронование и яровой сев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области началась посевная кампания. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, на 18 мая весенние полевые работы ведут 33 района и муниципальных округа.

Хозяйства уже провели подкормку озимых зерновых культур, так, удобрения внесли на 31,8 тысячи гектаров. Многолетние травы подкормили на площади 41,9 тысячи гектаров. Боронование зяби выполнили на 162,6 тысячи гектаров, озимых зерновых - на 20,9 тысячи, многолетних трав - на 91,7 тысячи гектаров. Яровой сев провели на 125,4 тысячи гектаров.

В министерстве отметили, что сельхозпредприятия полностью обеспечены всем необходимым для посевной. Это соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Все работы планируют завершить до конца мая.