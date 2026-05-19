Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 13:00

В конце мая в Кировскую область может прийти арктический холод с заморозками

Метеолюбители не исключают снега и ночных заморозков в конце месяца
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Похолодание может сопровождаться грозами и осадками.

Похолодание может сопровождаться грозами и осадками.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеграм-канал «Любительская метеорология в Кирове» поделился тревожным прогнозом. По данным авторов, в конце мая или в первые дни июня регион может накрыть резкое похолодание. Причина кроется в возможном притоке арктического воздуха.

Специалисты проанализировали долгосрочные карты температурных аномалий. На одном из снимков Кировская область оказалась в зоне, где ожидаются отклонения от нормы в минус.

Пока это только предварительный сценарий, предупреждают авторы. По их словам, вместе с холодом придут осадки, грозы, а по ночам возможны заморозки. Более того, метеолюбители не исключают и снега. Однако они сами уточняют, что ситуация еще не окончательная, так как прогноз составлен на довольно отдаленную перспективу. В ближайшие дни авторы канала обещают следить за развитием погодной ситуации.