В конце мая в Кировскую область может прийти арктический холод с заморозками

Телеграм-канал «Любительская метеорология в Кирове» поделился тревожным прогнозом. По данным авторов, в конце мая или в первые дни июня регион может накрыть резкое похолодание. Причина кроется в возможном притоке арктического воздуха.

Специалисты проанализировали долгосрочные карты температурных аномалий. На одном из снимков Кировская область оказалась в зоне, где ожидаются отклонения от нормы в минус.

Пока это только предварительный сценарий, предупреждают авторы. По их словам, вместе с холодом придут осадки, грозы, а по ночам возможны заморозки. Более того, метеолюбители не исключают и снега. Однако они сами уточняют, что ситуация еще не окончательная, так как прогноз составлен на довольно отдаленную перспективу. В ближайшие дни авторы канала обещают следить за развитием погодной ситуации.