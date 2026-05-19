В Кировской области хотят назначить новых судей

На заседании комитета Законодательного собрания Кировской области депутаты рассмотрели вопрос о назначении мировых судей. Обе кандидатуры получили поддержку.

30-летнего Дмитрия Страбыкина предложили назначить на должность мирового судьи судебного участка № 27 Нолинского района на трехлетний срок. Он имеет высшее юридическое образование, окончил магистратуру, он также работал в областном суде и Первомайском суде Кирова, был секретарем и помощником судьи. Характеризуется исключительно положительно.

Евгению Максимову-Козельчук предложили назначить на должность мирового судьи судебного участка № 65 Октябрьского района Кирова без ограничения срока полномочий. Ранее она уже занимала эту должность три года. Представитель областного суда отметил, что качество ее работы хорошее. У женщины есть соответствующее юридическое образование, ей присвоен девятый квалификационный класс судьи.

Окончательное решение примут на пленарном заседании Заксобрания. Оно состоится в четверг.