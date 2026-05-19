В Кирове ищут 16-летнего подростка

В Кирове ищут подростка. Фото: Лиза Алерт.

В Кирове разыскивают 16-летнего Артема Бердникова. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», местонахождение подростка неизвестно с 18 мая 2026 года.

Сообщается, что юноша проживает в Кирове. В день исчезновения он был одет в черную футболку, черную кофту, голубые джинсы и черные кроссовки.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы и голубые глаза.

К поискам подключились добровольцы. Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростка, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.