Ремонт улицы Профсоюзной в Кирове завершат к концу недели

Фото: пресс-служба администрации Кирова

Ремонт улицы Профсоюзной в Кирове планируют завершить к концу недели. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицу Профсоюзную ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик занимается подъемом горловин колодцев, которые находятся на дороге. Как пояснили в кировской администрации, это шумные виды работ, которые нельзя выполнять по ночам.

«На участке, где ведется подъем колодцев, ограничено движение транспорта», – говорится в сообщении.

Эти работы собираются завершить во вторник, 19 мая. На улице Профсоюзной также частично отремонтировали тротуары.

«Полностью благоустройство участка от старого моста до улицы Свободы планируют завершить к концу текущей недели», – добавили в администрации.