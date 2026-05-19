Мошенники украли у 67-летней жительницы Афанасьевского района полмиллиона рублей

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что мошенники обманули 67-летнюю жительницу Афанасьевского района и украли у нее 530 тысяч рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение с банковского счета).

Сотрудники полиции выяснили, что украденные деньги перевели на расчетные счета дропперов, которые проживают в Чечне и Калининградской области.

Прокурор через суд потребовал взыскать с мошенников всю похищенную сумму, а также проценты за использование чужих денег.

На данный момент специалисты контролируют исполнение исковых требований.