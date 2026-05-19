Житель села Вожгалы отдал мошенникам 826 тысяч после трех звонков

В Куменском районе возбудили дело о мошенничестве в крупном размере.

35-летний житель села Вожгалы стал жертвой телефонных мошенников и потерял 826 тысяч рублей. В полиции рассказали, как работала классическая, но многоступенчатая схема.

Первым мужчине позвонил неизвестный, представившись оператором сотовой связи. Он убедил жертву назвать код из смс-сообщения, якобы для продления договора обслуживания. Второй звонок поступил от лжесотрудника портала «Госуслуги». Звонивший заявил, что переданные цифры привели к взлому личного кабинета, и теперь от имени владельца аккаунта кто-то пытается оформить кредит.

На третьем этапе мужчине предложили самому взять новый заем. По словам собеседников, только так можно отменить заявку аферистов. Житель Вожгал поверил, оформил кредит на 826 тысяч рублей, приехал в Киров и через банкоматы перевел все деньги на некий «спецсчет». Реквизиты ему продиктовали по телефону. Мошенники заверили, что кредит вскоре погасят.

Но через несколько дней ничего не произошло и заем остался непогашенным. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».