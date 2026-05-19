В Кировской области проверили готовность лагерей с дневным пребыванием к лету

В правительстве Кировской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам детского отдыха и оздоровления. Главной темой стала готовность лагерей с дневным пребыванием к летнему сезону. Заседание вела заместитель председателя правительства Светлана Шумайлова. В нем участвовали зампред Законодательного собрания Ирина Морозова, детский омбудсмен Владимир Шабардин, представители муниципалитетов, Роспотребнадзора, Росгвардии и МЧС.

Светлана Шумайлова отметила, что подготовку к летней кампании ведут не только загородные лагеря, но и лагеря с дневным пребыванием. Приоритетная задача - обеспечить безопасный и качественный отдых для детей. Она попросила членов группы уделить особое внимание взаимодействию между ведомствами. Важно наладить быстрый обмен информацией между больницами, контролирующими органами и профильными министерствами, что поможет вовремя реагировать на любые происшествия или опасные ситуации, а лучше предотвращать их.

Ирина Морозова обратила внимание на то, что летом в школах региона начнутся капитальные ремонты. Нужно сделать так, чтобы это не помешало организации детского отдыха, и количество ребят, которых охватит оздоровительная кампания, осталось на уровне прошлого года.

На заседании напомнили о реестре детских лагерей, который ведет министерство образования. Туда вносят только те учреждения, которые полностью соблюдают закон. Родителям важно знать о существовании этого реестра и обязательно проверять статус лагеря перед тем, как отправлять туда ребенка.

Также обсудили работу «Точек притяжения», которые продолжат работать летом по поручению губернатора Александра Соколова. Дети смогут с пользой провести свободное время в альтернативном формате. Такие точки откроют в каждом муниципалитете на базе домов культуры, спортшкол, учреждений допобразования, некоммерческих организаций и регионального отделения «Движения Первых».

По итогам заседания сформировали список поручений, которые нужно выполнить до начала летней кампании. Строгое соблюдение всех рекомендаций поможет создать условия для полноценного отдыха детей.